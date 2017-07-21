В Калининском районе лже-коммунальщица похитила у пенсионерки 200 тысяч

В Калининском районе пенсионерка лишилась своих сбережений после визита лже-коммунальщицы. Добычей мошенницей стала сумма в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Калининском районе Петербурга лже-коммунальшица обокрала пенсионерку на 200 тысяч рублей.



Инцидент произошел 10 июля, когда в квартиру 74-летней жительницы Петербурга на проспекте Культуры пришла женщина, представившаяся работницей ЖКХ. Пока хозяйка отвлеклась, лже-коммунальщица взяла деньги, завернутые в рубашку, и скрылась. Добычей мошенницы стали 200 тысяч рублей.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на входе в подъезд дома. Полиция разыскивает крашеную блондинку с короткой стрижкой, 45-50 лет, в джинсовой куртке и черных обтягивающих брюках.