Люди в погонах забрали у петербуржца в Москве семь миллионов

Московская полиция проверяет информацию о своих мнимых коллегах, которые пригрозили пистолетом и забрали у петербуржца деньги на покупку квартиры, паспорт и телефон.

6 июня Агенство "Москва" сообщило, что ситуация произошла накануне в столице, куда петербуржец приехал, чтобы занять деньги на покупку квартиры. Встреча со знакомым, у которого петербуржец занял крупную сумму, состоялась в одном из ресторанов в центре Москвы. Отойти от заведения петербуржец не успел: у выхода его поджидал человек в форме.



По некоторым данным, мужчина назвался сотрудником полиции и объяснил потерпевшему, что тот похож на разыскиваемого преступника. Чтобы развеять подозрения, предложил пройти к автомобилю, где уже сидел пассажир в гражданском. Якобы именно он приставил к боку потерпевшего нечто, похожее на пистолет в тот момент, когда машина проехала Ленинградский вокзал. Под выкрики угроз, петербуржец выскочил на улицу, оставив сумку с наличными в салоне.



В тот же вечер житель Северной столицы обратился в настоящие органы правопорядка. Полиция приняла его заявление и проверяет информацию.