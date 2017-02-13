Лучшие видео горячей Аны Чери

Известный фитнес-тренер нередко выкладывает в свой блог горячие видео. Канал Piter.TV сделал подборку из 5 лучших роликов.

Ана Чери из Америки прославилась не только как фитнес-модель, но и как покорительница мужских сердец. Причем очаровательная брюнетка с пышной фигурой влюбляет в себя миллионы мужиков, не отходя от компьютера. Девушка просто регулярно постит в Instagram видео и фото, которые не только мотивируют на занятия спортом, но и показывают все ее жаркие прелести. Таких прелестных видео за последний год набралось с два десятка: тут и поскакушки красотки на скакалке, и ее водные процедуры, и занятия аэробикой. Некоторые ролики так и хочется поставить на "репит" и смотреть бесконечно.

Этим мы и предлагаем вам заняться. Вот пятерка лучших видео Аны Чери, которые рекламируют здоровый образ жизни и настоящую женскую красоту. В свой 31 год красавица, родившаяся в далеком Анахайме, выглядить молодо, сексуально и очень артистично.

Видео № 1 - Ана Чери и ее морской отдых

Однажды Ана Чери отправилась на пляж. Оранжевый купальник, подчеркивающий прелести фигуры американки, буквально притягивал к себе взгляды мужчин. А пляж, доска для серфа и пальмы добавили этому ролику экзотичность и ощущения настоящей жары.

Видео №2: Ана Чери прыгает на скакалке.

Когда девушка с 4-м размером груди берет в руки скакалку, то зрелище обещает быть предельно интересным. Так и получилось, когда наша героиня сняла для своего блога 30-секундное видео про прыжки на скакалке. Вместе с Аной Чери в этот момент прыгали и ее... фанаты у экранов!

Видео №3: Ана Чери тренирует ягодицы

Это дело никуда не годится, эй, девица, тренируй ягодицы - поет петербургская группа "Скворцы Степанова". Звезда Instagram вняла их совету и теперь каждый день работает над своей попкой. Судя по видеоотчетам с тренировок, таким нагрузкам мог бы позавидовать любой мужчина.

Видео №4: Ана Чери показала свою киску

Ана, как и любая сильная девушка, очень любит котеек. Они регулярно попадают в кадр во время съемок видеоблога красавицы. И тогда Чери не скупится на эмоции: она целует, ласкает и теребит свою киску. Вот пример таких страстных действий со стороны звезды мирового фитнеса.

Видео №5: еще немного спорта

И все-таки наш текст мы хотим завершить не на теме животных или огромной груди. Все-таки Ана Чери остается спортсменкой, поэтому одну из ее эффектных и эффективных тренировок на видео мы приберегли на сладкое!

Видео: Instagram, Anacheri