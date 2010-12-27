В конце зимы на сцену ДК им. Ленсовета выйдут лучшие иллюзионисты России и покажут незабываемое шоу.

Зрителей ждет виртуозное представление с участием лучших российских фокусников. Атмосферу волшебства создадут новые форматы, невероятные и опасные номера и яркие образы. Помогать иллюзионастам будут спецэффекты и сюрпризы. Собравшиеся будут удивлены левитацией, телепатией, перемещениями и трансформациями. Шоу западет в душу как детям, так и взрослым.

В списке выступающих только лучшие фокусники. Это победители телевизионных шоу "Удиви меня", "Уличная магия", "Минута славы". Среди выступающих есть обладатели международных наград и рекордсмены Книги Рекордов России. Среды выступающих: Сергей Мельников и Оксана Григоренко, Александра Скачкова, Александр Муратаев, Сергей Ступаков, Александр Магу, Андрей Поздняков, Максим Киселев и Илья Ларионов.