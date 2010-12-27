Новый логистический центр в Петергофе обошелся в миллиард рублей

Логистический центр "Адмирал" открылся в Петродворцовом районе Северной столицы. Размер инвестиций в проект составил один миллиард рублей.

В Петергофе открыли логистический центр "Адмирал" в индустриальном парке "Марьино" на улице Новые Заводы. На первом этапе в эксплуатацию ввели производственно-складской комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров для хранения автокомпонентов. Класс помещений – А+.

На новых складах используют узкопроходную систему стеллажей. Это позволяет эффективно использовать пространство. На данный момент комплекс заполнен наполовину.

Комплекс возвели за относительно короткие сроки. Договор о его строительстве подписали на прошлогоднем ПМЭФ. В проект инвестировали около одного миллиарда рублей.