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Лобовое столкновение на полном ходу произошло сегодня в Пензе

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Два легковых автомобиля "лоб в лоб" столкнулись сегодня на практически пустой дороге в Пензе. На записи видеорегистратора видно как автомобиль движется прямо по своей полосе, не нарушая правил дорожного движения. В какой-то момент на его пути возникает второй участник дорожного движения. Выехав со двора водитель темного автомобиля сразу начал поворачивать на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение. 

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автохам. Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс». 
Официальной информации по факту этой аварии на данный момент нет.
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Категории: Новости России

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