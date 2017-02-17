Лобовое столкновение на полном ходу произошло сегодня в Пензе

Два легковых автомобиля "лоб в лоб" столкнулись сегодня на практически пустой дороге в Пензе. На записи видеорегистратора видно как автомобиль движется прямо по своей полосе, не нарушая правил дорожного движения. В какой-то момент на его пути возникает второй участник дорожного движения. Выехав со двора водитель темного автомобиля сразу начал поворачивать на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автохам. Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Официальной информации по факту этой аварии на данный момент нет.