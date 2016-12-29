Видео страшной аварии в Ингушетии попало в сеть

Виновник ДТП в реанимации. Второй водитель госпитализирован с травмами различной тяжести.

Днем 13 января в Назрани Республика Ингушетия произошло лобовое столкновение двух легковушек. Один из водителей собирался развернуться. Вероятно, он не заметил движущуюся навстречу машину. На кадрах видно, как один автомобиль пролетает вперед, а следующий за ним на полной скорости врезается в левый бок легковушки, которая делает маневр.

После столкновения очевидцы события кинулись на помощь пострадавшим. Скорее всего, они вызвали спасательные службы. Известно, что обоих водителей доставили в больницу: предполагаемый виновник аварии находится в реанимации. В данный момент выясняют детали случившего. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К сожалению, ДТП происходят довольно часто. Спасатели предупреждают об опасностях на дорогах и настоятельно рекомендуют быть внимательными, соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим. Ранее мы уже сообщали, что петербуржец погиб в смертельном ДТП под Тюменью.

Видео: youtube, beeliner76