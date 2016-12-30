Светлана Лобода рассказала, как относится к мнению хейтеров

Для бывшей участницы группы "Виа Гра" Светланы Лободы, Золотой Граммофон в 2016 году стал первым, несмотря на уже успешную сольную карьеру, отмеченную множеством других наград.

Светлана любит эпатировать публику своими яркими образами и премия Русского Радио в Петербурге не стала исключением. Многие зрители неоднозначно относятся к внешнему виду и стилю певицы. Одни её любят, другие ненавидят.

Мы решили узнать у певицы, как она относится к негативу в свою сторону и читает ли комментарии хейтеров в сети:

"Вы знаете недавно я летела в Питер с Верой Брежневой и мы обсуждали этот вопрос. Она говорила о том, что она всегда отслеживает свои комментарии и часто отвечает своим фанатам в группах. Я сказала, что к сожалению не имею возможности и времени отвечать, но с того дня я начала отслеживать всё, что пишут у меня в инстаграм, и даже иногда отвечаю. Поэтому, иногда друзья влияют на наши поступки, которые могут приносить много радости другим людям. Это здорово. Сейчас, благодаря соц сетям, всё стало очень доступно и люди имеют возможность высказывать свою точку зрения, но при этом не быть замеченными. Поэтому, они иногда могут позволить говорить себе какие-то неосознанные глупости , но их можно за это простить, потому что в большей степени в соц сетях, те люди, которые пишут ерунду, ещё совсем юнны. Поэтому, я думаю, что они перерастут и осознают, что так лучше не делать. Хотя, мне кажется, соц сети для того и созданы, чтоб писать всё, что ты думаешь. И в силу того, что мы артисты играем в эту историю, наверное, мы все в одной лодке и приходится с этим мириться", - ответила Светлана.