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Лыжники засняли тлеющий валун скатывающийся по склону извергающегося вулкана Этна в Италии

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Извержение можно увидеть не только из Катании, но и из других, более отдаленных городов.

 На итальянском острове Сицилия 27 февраля началось извержение вулкана Этна. Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии и является наиболее высоким действующим вулканом в Европе (3346 метров). Последнее пробуждение Этны происходило в мае прошлого года: тогда серия извержений длилась несколько часов, при этом угрозы для местных жителей не возникло.

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_society/full/734-na-sicilii-prosnulsya-vulkan-etna-video

 



Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_society/full/734-na-sicilii-prosnulsya-vulkan-etna-video

 



Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_society/full/734-na-sicilii-prosnulsya-vulkan-etna-videВулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии и является наиболее высоким действующим вулканом в Европе (3346 метров)

 

Теги: вулкан этна , лыжники в горах , новости италии
Категории: Лента новостей Происшествия

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