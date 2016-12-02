Лыжники засняли тлеющий валун скатывающийся по склону извергающегося вулкана Этна в Италии

На итальянском острове Сицилия 27 февраля началось извержение вулкана Этна. Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии и является наиболее высоким действующим вулканом в Европе (3346 метров). Последнее пробуждение Этны происходило в мае прошлого года: тогда серия извержений длилась несколько часов, при этом угрозы для местных жителей не возникло.
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_society/full/734-na-sicilii-prosnulsya-vulkan-etna-videВулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии и является наиболее высоким действующим вулканом в Европе (3346 метров)
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_society/full/734-na-sicilii-prosnulsya-vulkan-etna-video