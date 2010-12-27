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В Петербурге военные встанут на лыжи в годовщину Сталинградской битвы
Вчера, 15:48
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Butenko
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В Петербурге военные встанут на лыжи в годовщину Сталинградской битвы

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В Петербурге пройдет памятная лыжная гонка в честь 74-й годовщины со дня Сталинградской битвы.

В 2017 году военные из Петербурга и Ленинградской области по-спортивному отпразднуют годовщину победы в Сталинградской битвы. Вместе с членами семей и спортсменами военные, моряки и учащиеся Нахимовского училища примут участие в массовом лыжном забеге. Кроме того, к мероприятию присоединятся ветераны боевых действий и кадеты Кронштдатского корпуса. Событие состоится на лыжном стадионе СКА в Токсово торжественное открытие мероприятия запланировано на 11.30. Почетным гостем забега станет двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.

Заметим, что день разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве отмечается 4 февраля. В Санкт-Петербурге памятные мероприятия в честь этой даты проводятся ежегодно.

 

 
Теги: новости петербурга , новости спб , сталинградская битва годовщина
Категории: Новости СПб Спорт

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