Зажигательный танец Лизы Галкиной побил рекорды по просмотрам многих звезд

Любящий отец Максим Галкин разместил видео танцевальной походки своей дочери в Инстаграм

Чета Максима Галкина и Аллы Пугачевой с детьми Лизой и Гарри проводят лето в Юрмале.

Любящий отец Максим Галкин регулярно размещает видео со своими детьми в своем Instagram. Одно из таких видео с танцующей походкой по пляжу в Юрмале побило по просмотрам рекорды многих звезд шоу-бизнеса. За день видео набрало более 700 тысяч просмотров, и почти 5 с половиной тысяч восторженных комментариев.

"Доченька моя любимая. Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей. P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза", - написал Максим к этому видео.

Многочисленные поклонники и гости странички Максима Галкина отмечают, что девочка очень артистична, пластична и непосредственна.

Видео: Instagram, maxgalkinru