Литва огородится от России колючей проволокой в 2017 за 3,6 млн евро

Сегодня, 14 января 2017 года стало известно, что на ограждение Литвы от России 13-метровой стеной выделено порядка 3,6 миллионов евро

Государственный бюджет Литвы 2017 года предусматривает строительство забора на границе с Калининградом, — сообщает своим читателям портал Lietuvos žinios. При этом отмечается, что до сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, на возведение ограждения выделено €3,6 млн. Помимо стены за границей будет вестись постоянное наблюдение посредством современных средств слежения и наблюдения.



Видео: YouTube, "Производственная группа"

