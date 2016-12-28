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Литва огородится от России колючей проволокой в 2017 за 3,6 млн евро

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Сегодня, 14 января 2017 года стало известно, что на ограждение Литвы от России 13-метровой стеной выделено порядка 3,6 миллионов евро

Государственный бюджет Литвы 2017 года предусматривает строительство забора на границе с Калининградом, — сообщает своим читателям портал Lietuvos žinios. При этом отмечается, что до сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, на возведение ограждения выделено €3,6 млн. Помимо стены за границей будет вестись постоянное наблюдение посредством современных средств слежения и наблюдения.

Видео: YouTube, "Производственная группа"
 
 
Теги: граница , литва , литва оградится от россии , россия
Категории: Мировые новости Новости России Происшествия

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