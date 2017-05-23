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Литейный на полчаса перекрыли из-за забытой сумки

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Очевидцы происшествия сообщали об огромной автомобильной пробке

Утром во вторник, 23 мая 2017 года, из-за брошенной невесть кем сумки почти на полчаса перекрывали для автомобильного и пешеходного движения Литейный проспект в Петербурге. 

 

Сообщение об одинокой сумке у дома №3 по Литейному, где расположена Михайловская военная артиллерийская академия, поступило около 8.30. Находку оцепили сотрудники полиции. На место вызвали взрывотехников ОМОНа.

 

–  Перекрыт участок Литейного проспекта в обоих направлениях от Захарьевской до Чайковского. Говорят учения. Приехал омон. Пробка просто космос. Бесхозная сумка на остановке, – рассказал один из свидетелей происшествия в сообществе spb_today.

Спустя полчаса проверка была закончена; в сумке оказались личные вещи. Движение было полностью восстановлено. 

 Видео: архив instagram
 Фото: spb_today

Теги: бесхозная сумка , взрывотехники , закрытие движения , литейный мост , литейный проспект , омон , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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