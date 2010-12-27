Петербуржцы стали меньше ходить в театры и музеи из-за снижения доходов

Жители Северной столицы стали реже посещать учреждения культуры. Смольный связывает это со снижением доходов населения.

На заседании правительства глава комитета культуры Константин Сухенко рассказал о том, что горожане стали меньше ходить в театры и музеи. По данным Смольного, каждый 4,6 житель города в 2016 году сходил в учреждение культуры. При этом в 2015 году этот показатель был 4,5.

Поставленный показатель посещения постановок и концертов выполнен только на 92%. Сухенко считает, что это связано со снижением доходов населения.

В 2016 году театры Петербурга посетили три миллиона человек. За прошлый год государственные театры выпустили 50 новых постановок, из которых 17 были детскими. Музеи посетили семь миллионов человек.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что нужно что-то сделать для увеличения числа посетителей театров. Например, организовать коллективные просмотры спектаклей и сделать скидки на билеты.