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На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся
Сегодня, 12:58
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Asyaromanenkova
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На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся

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Сразу четыре припаркованных автомобиля помел неизвестный водитель, который сразу же скрылся с места преступления.

В среду, 1 февраля, утром автовладельцы четырех машин нашли их в потрепанном состоянии. Около дома 1 на набережной Лейтенанта Шмидта неизвестный автомобиль помял четыре припаркованных.

Массовая авария произошла около девяти утра. Неизвестная машина, предположительно Mercedes, протаранила железных коней, оставленных вдоль тротуара. В результате повреждения получили четыре автомобиля. Mazda от удара въехала в столбик, так что корпус помялся как спереди, так и сзади. По словам свидетелей, от авто отпал госномер, повредился радиатор. Остальные машины также получили повреждения. Информации о пострадавших людях нет.

На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся

На трагедии автовладельцев пытается нажиться некий незнакомец. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" мужчина написал, что у него есть запись аварии. Однако, он предлагает отдать ее только за 70 тысяч рублей. Его заявления вызывают сомнения, так как пишет незнакомец с фейкового аккаунта.

На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся

На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся

На Васильевском острове неизвестный лихач смял четыре машины и скрылся

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , дтп , лихач , новости спб , парковка
Категории: Новости СПб

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