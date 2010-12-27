Молодой водитель из Кронштадта заплатил 43 штрафа, спасая машину

Судебные приставы Северной столицы смогли серьезно припугнут злостного нарушителя правил дорожного движения. На счету у 27-летнего водителя из Кронштадта было 43 штрафа за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила 128 тысяч рублей. При этом лихач не спешил оплачивать долг перед государством.
В пресс-службе УФССП по Петербургу, также уточняют, что все свои штрафы мужчина накопил всего за два месяца. Приставы пригласили водителя на прием. Он добросовестно приехал на своем BMW X3. Это-то и помогло «прижать» молодого человека. Автомобиль тут же арестовали.
Автовладелец не захотел расставаться с любимой иномаркой. В результате быстро нашел 128 тысяч и оплатил все свои штрафы. Прощаясь с приставами лихач пообещал исправиться и соблюдать скоростной режим на дорогах, а также вовремя оплачивать штрафы.