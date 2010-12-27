Молодой водитель из Кронштадта заплатил 43 штрафа, спасая машину

Задолжавший 128 тысяч штрафа житель Кронштадта оплатил все свои долги, когда его автомобиль арестовали. Молодой человек не хотел расставаться со своим железным конем.

Судебные приставы Северной столицы смогли серьезно припугнут злостного нарушителя правил дорожного движения. На счету у 27-летнего водителя из Кронштадта было 43 штрафа за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила 128 тысяч рублей. При этом лихач не спешил оплачивать долг перед государством.

В пресс-службе УФССП по Петербургу, также уточняют, что все свои штрафы мужчина накопил всего за два месяца. Приставы пригласили водителя на прием. Он добросовестно приехал на своем BMW X3. Это-то и помогло «прижать» молодого человека. Автомобиль тут же арестовали.

Автовладелец не захотел расставаться с любимой иномаркой. В результате быстро нашел 128 тысяч и оплатил все свои штрафы. Прощаясь с приставами лихач пообещал исправиться и соблюдать скоростной режим на дорогах, а также вовремя оплачивать штрафы.