"Лиговский" открыли на вход и выход

Сегодня днем, 5 июля, в Петербурге закрыли на проверку станцию метро "Лиговский проспект". Инцидент произошел в 15 часов 16 минут. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Примерно в течение 50 минут вестибюль "Лиговского проспекта" был закрыт на вход и выход. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Пассажиров заранее просли выбирать удобный маршрут.
По какой причине посетителям метрополитена приходилось терпеть неудобства, пока неизвестно.
Около четырех часов дня "Лиговский" открыли на выход и выход. Как передает пресс-служба, опасных предметов обнаружено не было.
В минувший понедельник Piter.TV сообщал, что "Приморская" была закрыта на вход из-за неисправного состава. Поезда зеленой ветки следовали от "Рыбацкой" до "Василеостровской".