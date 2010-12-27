"Лиговский" открыли на вход и выход

Станцию метро "Лиговский проспект" закрывали на проверку.

Сегодня днем, 5 июля, в Петербурге закрыли на проверку станцию метро "Лиговский проспект". Инцидент произошел в 15 часов 16 минут. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Примерно в течение 50 минут вестибюль "Лиговского проспекта" был закрыт на вход и выход. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Пассажиров заранее просли выбирать удобный маршрут.

По какой причине посетителям метрополитена приходилось терпеть неудобства, пока неизвестно.

Около четырех часов дня "Лиговский" открыли на выход и выход. Как передает пресс-служба, опасных предметов обнаружено не было.

В минувший понедельник Piter.TV сообщал, что "Приморская" была закрыта на вход из-за неисправного состава. Поезда зеленой ветки следовали от "Рыбацкой" до "Василеостровской".

