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"Лиговский" открыли на вход и выход
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"Лиговский" открыли на вход и выход

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Станцию метро "Лиговский проспект" закрывали на проверку.

Сегодня днем, 5 июля, в Петербурге закрыли на проверку станцию метро "Лиговский проспект". Инцидент произошел в 15 часов 16 минут. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Примерно в течение 50 минут вестибюль "Лиговского проспекта"  был закрыт на вход и выход. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Пассажиров заранее просли выбирать удобный маршрут.

По какой причине посетителям метрополитена приходилось терпеть неудобства, пока неизвестно.

Около четырех часов дня "Лиговский" открыли на выход и выход. Как передает пресс-служба, опасных предметов обнаружено не было.

В минувший понедельник Piter.TV сообщал, что "Приморская" была закрыта на вход из-за неисправного состава. Поезда зеленой ветки следовали от "Рыбацкой" до "Василеостровской".
 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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