"Тренчин" и "Бней-Иегуда": кто достался в возможные соперники "Зениту" в Лиге Европы

Сегодня, 14 июля, прошла жеребьевка соперников 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. По итогам мероприятия петербургский "Зенита" и "Краснодар" из Краснодара узнали своих возможных соперников. Петербуржцам достались "Тренчин" из Словакии и "Бней-Иегуда" из Израиля. Что же это за клубы?

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих возможных соперников по Лиге Европы. Петербургский клуб сыграет в отборе с победителем пары "Тренчин" (Словакия) - "Бней-Иегуда" (Израиль), а "Краснодару" достанется победитель более крепкой дуэли "Слован" (Словакия) — "Лонгбю" (Дания). Канал Piter.TV рассказывает, что это за клубы и каковы шансы россиян на успех в игре с соперниками такого уровня.

Кто достался "Зениту" в Лиге Европы? С кем сыграет "Зенит"?

В паре команд "Тренчин" и "Бней-Иегуда" нет очевидного фаворита. Не будем лукавить, мы сами впервые слышим названия этих клубов. Давайте разберемся, что представляют собой израильский и словацкий клуб.

"Тренчин" (171 в рейтинге УЕФА) - команда из одноименного курортного города с населением в 50 000 человек. Впрочем, маленький размер города еще не повод делать поспешные выводы: вспомните ту же "Сельту" из крошечного Виго.

ФК "Тренчин" - последние матчи

"Тренчин" - молодой клуб, основанный в 1992 году. Пока что он малоизвестен в футбольном мире, однако с 2007 года клуб начал стремительно развиваться. Тогда его приобрел Чен Ла Линг - футбольный магнат, хорошо знакомый с голландским футболом, близкий друг Йоханна Кройфа. Чен Ла Линг не скрывает, что мечтает об одном: постоянном участии словаков в Лиге Чемпионов. Пока что "Тренчин" еще не добился таких высот, но уже серьезно прогрессирует. Так, год назад он остановился в шаге от группового этапа ЛЧ, проиграв мощной Легии (1-0, 0-0 по итогам двух матчей). Кроме того, последние два года команда становилась чемпионом Словакии, опережая известные "Слован" и "Жилину".

Впрочем, вряд ли "Зениту" стоит бояться "Тренчина". По данным Sports.ru, главным ограничителем прогресса клуба является бюджет в 2 млн евро в год (даже не стоит сравнивать с "Зенитом".) Да и стадион на 3500 мест вряд ли напугает петербуржцев в возможном выездном матче..

Что касается "Бней-Иегуды" (296 в рейтинге УЕФА), то это команда из более богатого и крупного города. ФК "Бней-Иегуда" базируется на юге Тель-Авива, кстати, города с крупной российской диаспорой. Да и существуют "бело-оранжевые" подольше: с 1936 года. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. В последний раз "Бней-Иегуда" становилась чемпионом Суперлиги в 1990 году. А единственное нормальное достижение в новой истории - Кубок Израиля текущего года. Возможно, это команда, заточенная под Кубки - тогда у них есть определенные шансы в Лиге Европы. Хотя во время последнего своего "евросезона" в 2012 году Б-Е выбыли после бесславного поражения армянскому "Шираку" (2:0, 1:0). А в 2011 году клуб дошел до 3-го раунда ЛЕ, но проиграл шведскому "Хельсингборгу" с общим счетом 3:1.

ФК "Бней-Иегуда", последние матчи

Отметим, что первый матч в Словакии команды свели к ничьей 1-1. Теперь их ждет выезд в Тель-Авив, и формальным фаворитом пары считаются именно израилетяне. Ответная встреча состоится уже 20 июля, так что ждать результатов квалификации долго не приходится.

Противостояние с "Зенитом" для "Бней-Иегуды" видится заранее проигранным. Мы помним, что петербуржцы хорошо играют даже с более известными клубами из этой страны. Так что, каким бы не был результат матча между словаками и израилетянами, вряд ли Роберто Манчини должен беспокоиться.

Что касается "Краснодара", то им будет все-таки сложнее. "Слован" (172 в рейтинге УЕФА), хоть и не чемпион Словакии, но более опытная в плане еврокубков команда (их минус - высокий средний возраст футболистов). Да и "Лонгбю" из чемпионата Дании (без рейтинга УЕФА) кажется более конкурентным клубов: все-таки датский футбол сейчас находится на хорошем уровне. Пускай, в прошлом розыгрыше "Лонгбю" и стал всего лишь 3-м клубом страны.

Напомним, что "Зенит" сейчас находится на 19 месте в рейтинге УЕФА, а "Краснодар" расположился на 55 строчке этого же топа.