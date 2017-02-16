Лига Европы: "Зенит - Андерлехт", "Краснодар" - "Фенербахче", "Ростов" - "Спарта" - все матчи онлайн

Лига Европы: уже сегодня, 16 февраля, российские клубы сыграют первые матчи в "европейской весне". "Зенит" сыграет на выезде с "Андерлехтом", "Краснодар" примет "Фенербахче", а "Ростов" дома встретится со "Спартой".

Лига Европы - 2017: расписание, игры 16 февраля

Сегодня вечером, 16 февраля, в 16 городах Европы (вот такая вот магия чисел) стартует весенний этап Лиги Европы сезона 16-17 годов. Розыгрыш 1/16 финала очень важен для России и ее позиций в мировых футбольных рейтингах. Ведь в "лигоевропейскую весну" заступают сразу три наших клуба. Соперником "Зенита" станет бельгийский "Андерлехт", "Ростов" сыграет с неуступчивой чешской "Спартой", а "Краснодару" досталась звездная команда "Фенербахче" из Турции.

Кроме того, сегодня сыграют: Сельта - Шахтер, Астра - Генк, АЗ Алкмар - Лион, Аякс - Легия, Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен, Хапоэль - Бешикташ, Лудогорец - Копенгаген, Гент - Тоттенхэм, Боррусия - Фиорентина, Олимпиакос - Османлыспор, Атлетик Б - АПОЭЛ, Вильярреал - Рома и ПАОК - Шальке 04.

Обратим внимание, что не самое активное представительство Португалии, Франции и Украины в 1/16 финала дарит Росси надежду на успешную борьбу за места в общем европейском рейтинге. Главное, чтобы клубы набирали очки в каждой встрече.

"Андерлехт" - "Зенит": игра, составы, онлайн

В 23.05 начнется одна из самых сложных игр этого тура. Букмекеры считают соперников равными командами, хотя состав петербуржцев явно сильнее и дороже. Возможно, шансы уровнял сам факт выездной игры в Бельгии. У Мирчи Луческу есть хороший выбор для формирования состава. Кстати, стартовые составы обеих команд станут известны через несколько часов. Следите за обновлением этой страницы.

"Краснодар" - "Фенербахче": игра, составы и онлайн

Игра в Краснодаре пройдет раньше всех остальных матчей тура: матч начнется в 19.00. В гости к российской команде приедет очень крутой клуб под руководством Дика Адвоката. Голландец собрал в составе турецкого клуба звезд мировой величины: от стареющего Ван Перси до все еще энергичного Эменике. Впрочем, еще вчера стало известно, что экс-игрок сборной Голландии пропустит матч в России по непонятным причинам. Заметим, что букмекеры все равно считают россиян аутсайдерами в этой паре. В среднем они оценивают шансы "Краснодара" на выход в следующий этап как 40% из 100%.

Составы команд станут известны через несколько часов. Следите за обновлениями этой статья. Смотреть матч "Краснодар" - "Фенербахче" онлайн можно на официальном сайте "Матч ТВ".

"Ростов" - "Спарта": игра, составы, смотреть онлайн

Команда Курбана Бердыева принимает у себя дома "Спарту" в 21.00. По мнению букмекеров, россияне должны победить. Ставки на триумф "желтых" принимаются с коэффициентом 1.9, в то время как на чехов ставят под 4.51. Мы можем поставить эту уверенность под сомнение: все-таки команда из Ростова провела весьма скучную межсезонку и практически не усилилась. Впрочем, то, что "Ростов" сохранил Нобоа, уже можно считать победой.