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Лига Европы: "Зенит - Андерлехт", "Краснодар" - "Фенербахче", "Ростов" - "Спарта" - все матчи онлайн

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Лига Европы: уже сегодня, 16 февраля, российские клубы сыграют первые матчи в "европейской весне". "Зенит" сыграет на выезде с "Андерлехтом", "Краснодар" примет "Фенербахче", а "Ростов" дома встретится со "Спартой".

Лига Европы - 2017: расписание, игры 16 февраля

Сегодня вечером, 16 февраля, в 16 городах Европы (вот такая вот магия чисел) стартует весенний этап Лиги Европы сезона 16-17 годов. Розыгрыш 1/16 финала очень важен для России и ее позиций в мировых футбольных рейтингах. Ведь в "лигоевропейскую весну" заступают сразу три наших клуба. Соперником "Зенита" станет бельгийский "Андерлехт", "Ростов" сыграет с неуступчивой чешской "Спартой", а "Краснодару" досталась звездная команда "Фенербахче" из Турции.

Кроме того, сегодня сыграют: Сельта - Шахтер, Астра - Генк, АЗ Алкмар - Лион, Аякс - Легия, Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен, Хапоэль - Бешикташ, Лудогорец - Копенгаген, Гент - Тоттенхэм, Боррусия - Фиорентина, Олимпиакос - Османлыспор, Атлетик Б - АПОЭЛ, Вильярреал - Рома и ПАОК - Шальке 04.

 Обратим внимание, что не самое активное представительство Португалии, Франции и Украины в 1/16 финала дарит Росси надежду на успешную борьбу за места в общем европейском рейтинге. Главное, чтобы клубы набирали очки в каждой встрече.
 
"Андерлехт" - "Зенит": игра, составы, онлайн
 
В 23.05 начнется одна из самых сложных игр этого тура. Букмекеры считают соперников равными командами, хотя состав петербуржцев явно сильнее и дороже. Возможно, шансы уровнял сам факт выездной игры в Бельгии. У Мирчи Луческу есть хороший выбор для формирования состава. Кстати, стартовые составы обеих команд станут известны через несколько часов. Следите за обновлением этой страницы.

Матч пройдет на стадионе "Констант ван ден Сток".  Онлайн будет доступен на официальном сайте "Зенита". Смотреть онлайн матч можно будет на канале "Матч ТВ". Эфир начнется в 22.50 и будет доступен по этой ссылке.
 

 
 "Краснодар" - "Фенербахче": игра, составы и онлайн
 
Игра в Краснодаре пройдет раньше всех остальных матчей тура: матч начнется в 19.00. В гости к российской команде приедет очень крутой клуб под руководством Дика Адвоката. Голландец собрал в составе турецкого клуба звезд мировой величины: от стареющего Ван Перси до все еще энергичного Эменике. Впрочем, еще вчера стало известно, что экс-игрок сборной Голландии пропустит матч в России по непонятным причинам. Заметим, что букмекеры все равно считают россиян аутсайдерами в этой паре. В среднем они оценивают шансы "Краснодара" на выход в следующий этап как 40% из 100%.
 
Составы команд станут известны через несколько часов. Следите за обновлениями этой статья. Смотреть матч "Краснодар" - "Фенербахче" онлайн можно на официальном сайте "Матч ТВ".
 
 
"Ростов" - "Спарта": игра, составы, смотреть онлайн
 
Команда Курбана Бердыева принимает у себя дома "Спарту" в 21.00. По мнению букмекеров, россияне должны победить. Ставки на триумф "желтых" принимаются с коэффициентом 1.9, в то время как на чехов ставят под 4.51. Мы можем поставить эту уверенность под сомнение: все-таки команда из Ростова провела весьма скучную межсезонку и практически не усилилась. Впрочем, то, что "Ростов" сохранил Нобоа, уже можно считать победой.
 
 
Составы команд станут известны в ближайшее время. Главным вопросом к "Ростову" остается: выйдет ли на поле основной вратарь Сослан Джанаев, который до сих пор ощущает боль после зимней травмы. Смотреть матч онлайн можно на сайте "Матч ТВ".
 
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Категории: Спорт

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