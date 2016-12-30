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Лидеру дальнобойщиков грозит 15 суток ареста после скандала на ЗСД

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После скандала на ЗСД мужчину задержали за неповиновение сотрудникам полиции

Получивший известность во время массовых акций протеста против введения платежной системы "Платон" лидер дальнобойщиков Андрей Бажутин 30 декабря 2016 года может предстать перед судом и получить там 15 суток административного ареста.

Накануне, согласно данным полиции, на Западном скоростном диаметре в Петербурге Бажутин ехал за рулем "Ауди". В час пик, как сообщается, его автомобиль заблокировал проезд, водитель стал раскачивать шлагбаум, а на просьбы сотрудников ЗСД проезжать дальше не отреагировал.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали Бажутина. В отделении полиции ему предъявили статью "Неповиновение сотруднику полиции". Решение по таким статьям выносят в мировом суде, куда Бажухина, вероятно, доставят утром 30 декабря.

Видео: архив 

Теги: административное дело , дальнобойщики , западный скоростной диаметр , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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