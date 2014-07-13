Лидеры Китая и США договорились о работе по ядерной проблеме КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу 100-дневный план по улучшению китайско-американских отношений

Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились в Гамбурге на полях саммита G20. Китайский лидер призвал американского коллегу к совместным усилиям по поддержанию двусторонних отношений, координации в международных делах и поддержанию взаимного уважения и обоюдовыгодного сотрудничества.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал приверженность Китая к необходимости разрешения ядерной проблемы Северной Кореи путем переговоров. Трамп и Си Цзиньпин договорились о тесных контактах по проблеме КНДР.

Также Си Цзиньпин призвал все страны мира активизировать усилия по установлению мира и урегулированию кризиса на Корейском полуострове.