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Лидеры Китая и США договорились о работе по ядерной проблеме КНДР
Сегодня, 0:16
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Sheker
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Лидеры Китая и США договорились о работе по ядерной проблеме КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу 100-дневный план по улучшению китайско-американских отношений

           Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились в Гамбурге на полях саммита G20. Китайский лидер  призвал американского коллегу к совместным усилиям по поддержанию двусторонних отношений, координации в международных делах и поддержанию взаимного уважения и обоюдовыгодного сотрудничества. 

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал приверженность Китая к необходимости разрешения ядерной проблемы Северной Кореи путем переговоров. Трамп и Си Цзиньпин договорились о тесных контактах по проблеме КНДР.

Также Си Цзиньпин призвал все страны мира активизировать усилия по установлению мира и урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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