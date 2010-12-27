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С 15 июня "Система-112" в Петербурге будет определять местоположение и имя звонящего
Сегодня, 17:48
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Asyaromanenkova
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С 15 июня "Система-112" в Петербурге будет определять местоположение и имя звонящего

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С середины июня при звонке на экстренный номер 112 автоматически будет определяться местоположение и имя обратившегося в экстренную службу.

С четверга, 15 июня, в Северной столице началась постоянная эксплуатация "Системы-112". Когда человек будет звонить по номеру экстренной службы, его местоположение будет определяться автоматически. Кроме того, мобильный оператор будет передавать системе данные о фамилии и имени, дате рождения и адресе регистрации.

Абонентов мобильных операторов о разрешении на предоставление и обработку персональных данных не спрашивают. Система уже работает в семи регионах России.

Определение местоположения и имени позволяет повысить эффективность оказания помощи обратившимся. Правда, система может оказаться не стабильной, если человек пользуется картой, оформленной на другого человека.

Теги: новости питера , новости спб , петербург экстренная помощь , система 112
Категории: Новости СПб

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