С 15 июня "Система-112" в Петербурге будет определять местоположение и имя звонящего

С середины июня при звонке на экстренный номер 112 автоматически будет определяться местоположение и имя обратившегося в экстренную службу.

С четверга, 15 июня, в Северной столице началась постоянная эксплуатация "Системы-112". Когда человек будет звонить по номеру экстренной службы, его местоположение будет определяться автоматически. Кроме того, мобильный оператор будет передавать системе данные о фамилии и имени, дате рождения и адресе регистрации.

Абонентов мобильных операторов о разрешении на предоставление и обработку персональных данных не спрашивают. Система уже работает в семи регионах России.

Определение местоположения и имени позволяет повысить эффективность оказания помощи обратившимся. Правда, система может оказаться не стабильной, если человек пользуется картой, оформленной на другого человека.