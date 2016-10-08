Лев Лурье сравнил "День Д" с карнавалом

Сегодня в Доме Журналиста прошла пресс-конференция, посвященная "Дню Д - 1967" - ежегодному фестивалю памяти Довлатова и его времени. Наши корреспонденты узнали, кто и как относится к такому мероприятию, и чего же ожидать в 2017 от этого события.

Впервые этот праздник прошел в 2016 году, и тогда настолько полюбился общественности, что было решено превратить его в петербургскую традицию. Судя по всему, в этом году нас ожидает самый настоящий карнавал, на котором старшее поколение окунется в ностальгию, а молодежь получит ценные сведения о том, как в принципе жилось в эпоху Оттепели. Это подтверждает организатор "Дня памяти Довлатова", Анастасия Принцева:

"Мы хотим, чтобы город был окутан атмосферой шестидесятых, чтобы звучали авторские песни, шлягеры. Хотим организовать показ мод и квесты. Это праздник для всех, вне зависимости от социального статуса".

Тему карнавала поддержал и знаменитый историк Лев Лурье, который считает, что "День Д" - это нечто среднее между научной конференцией и "шоу с красочными шествиями".

Поддерживая общую волну возвышенного поэтического настроения, другой историк и публицист Яков Гордин говорит, что все это действо должно нестись над вольной Невой. Надо добавить, что именно Яков Львович будет курировать вечера поэзии и открытые чтения. Также, уже известно, что будут приглашены Соловьев и Войнович, ожидается выступление Эдиты Пьехи и музыкантов-шестидесятников.

Максим Львович Резник, по поводу "Дня Довлатова" говорит, что организаторы не хотят предаваться банальности, но в таких вопросах без банальности не обойтись: "Если это инициатива снизу - народ жаждет праздника. Здесь нет казенщины" - объясняет политический деятель.

Помимо обсуждения празднования, была анонсирована установка памятника поэту на улице Рубинштейн. Лев Яковлевич Лурье, комментируя это событие, отметил, что оно имеет образовательное значение. "Вот увидит ребенок памятник, спросит о том, кто это, а после - прочитает. Так оно и работает".