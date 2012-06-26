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Самолет до Петербурга совершил экстренную посадку в Воронеже из-за инфаркта пассажирки

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Борт, летевший из Ростова в Северную столицу, совершил вынужденную посадку в Воронеже. Одну из пассажирок пережали врачам, так как у нее случился инфаркт.

Во вторник, 31 января, рейс из Ростова-на-Дону в Петербург прибыл в "Пулково" с опозданием. Самолету пришлось совершать дополнительное приземление в аэропорту Воронежа. На борту самолета стало плохо одной из пассажирок.

Рейс FV6268 совершил экстренную посадку. А на взлетной полосе его уже ждала скорая помощь с реанимацией. Женщина стало лучше на земле и она хотела продолжить полет, однако медики запретили ей лететь и отвезли в больницу.

Как сообщает знакомый с ситуацией источник "Фонтанке", у женщина случился инфаркт. Экипаж оказал больной первую помощь, однако командир принял решение о посадке самолета в Воронеже. Самолет прибыл в Северную столицу с задержкой в два часа.

Видео: Youtube / ПуГоВиЧКа LeT's Go

Теги: воронеж , инфаркт , новости воронежа , новости спб , пассажир , самолет , экстренная посадка
Категории: Происшествия

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