Les Discrets (FR)

В Петербург приезжает одна из самых известных европейских пост-рок групп.

Клуб Place принимает в своих стенах звезд французской сцены Les Discrets. Пост-рок группа, созданная в 2003 году, имеет немало поклонников в России. Не зря российский фан-клуб Les Discrets насчитывает несколько тысяч человек. Более того, их культурный месседж, художественная эстетика и налет легкого мрака в чем-то даже роднит коллектив с атмосферой Санкт-Петербурга.

Лидер группы Fursy Teyssier умеет сочетать в своем творчестве готику и фолк, эмбиент и экспериментальный рок. Нежность, страх, любовь и ужас - все это есть в творчестве Les Discrets. Кроме того, их концерт в клубе Place можно назвать уникальным. Даже по Европе французы гастролирует нечасто, а их концерты в России случаются уж точно не каждый год.

Узнать подробности мероприятия можно в официальной встрече VK.