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Лена Темникова искупалась в вечернем платье в Анапе
Сегодня, 16:51
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mari_dolbish
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Лена Темникова искупалась в вечернем платье в Анапе

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Новый хит певицы "Подсыпал" стал лидером по продажам в чарте iTunes.

Певица Елена Темникова любит радовать своих поклонников снимками в Instagram. На этот раз звезда ради отличного кадра искупалась прямо в вечернем платье.

Свой концерт в Анапе бывшая солистка группы Serebro проанонсировала с помощью снимка, на котором она находится в бассейне. На Темниковой надето прозрачное платье, и она не стала его снимать перед погружением в воду.

Не так давно Елена выпустила новый сингл "Подсыпал". Песня сразу же стала хитом и поднялась на первое место по продажам в iTunes. 

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Фото: woman.ru

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Категории: Новости России Новости шоу-бизнеса Культура Лента новостей

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