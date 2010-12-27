Лена Темникова искупалась в вечернем платье в Анапе

Новый хит певицы "Подсыпал" стал лидером по продажам в чарте iTunes.

Певица Елена Темникова любит радовать своих поклонников снимками в Instagram. На этот раз звезда ради отличного кадра искупалась прямо в вечернем платье.

Свой концерт в Анапе бывшая солистка группы Serebro проанонсировала с помощью снимка, на котором она находится в бассейне. На Темниковой надето прозрачное платье, и она не стала его снимать перед погружением в воду.

Не так давно Елена выпустила новый сингл "Подсыпал". Песня сразу же стала хитом и поднялась на первое место по продажам в iTunes.

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Фото: woman.ru