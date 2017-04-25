Жуткое видео из Челябинска: после ДТП одну из легковушек отбросило на тротуар

У "Чайки" иномарка вылетела на тротуар и сбила 16-летнюю школьницу. Подростка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Также помощь понадобилась одному из водителей.

В минувший понедельник, 24 апреля, в Челябинске под колеса легковушки угодила 16-летняя девушка. Инцидент произошел около шести часов вечера на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает телеканал "360".

На кадрах можно заметить, как "Мицубиси" начинает разворачиваться на пешеходном переходе. В какой-то момент на полной скорости в иномарку врезается "Хендай", который после столкновения отбрасывает на тротуар. Естественно, перед светофором стояли люди, среди которых была 16-летняя девочка. Школьница не успела отпрыгнуть и угодила под колеса автомобиля.

В результате страшной аварии пострадали два человека: предполагаемая виновница ДТП, которая не убедилась в безопасности маневра, и школьница. Последнюю с многочисленными травмами доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Дагестана: легковушка вылетела на тротуар.

Видео: youtube, ЧП 360