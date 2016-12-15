Страшное видео из Подмосковья: трассу не поделили два авто

В Раменском районе водитель легковушки не справился с управлением и протаранил встречный автомобиль. В результате крупной аварии пострадали несколько человек, среди которых ребенок.

В минувшие выходные трассу в Подмосковье не поделили две легковушки. По всей видимости, инцидент произошел днем 1 июля на Большом бетонном кольце. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, водитель "Форда" не справился с управлением и вылетел на встречку. На кадрах можно заметить, как фура резко сворачивает на обочину, и виновник аварии несется на движущийся в противоположном направлении автомобиль. Спустя несколько секунд происходит столкновение.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, в ДТП пострадали женщина и ребенок. Однако точное количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что появились смертельные новости из Петербурга: водитель легковушки сбил квадроцикл, а после скрылся с места ДТП.



Видео: youtube, Любовь Зверева