На Московской площади появится ледяной Сергей Шнуров

На выставке ледяных скульптур решили кроме всего прочего сделать ледяную копию музыканта Сергея Шнурова.

На Московской площади в пятницу, 23 декабря, откроется выставка ледяных скульптур. Мастера со всей страны вырежут символы и образы Северной столицы из замерзшей воды. Среди скульптур появится и ледяная копия лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.

Над ледяными произведениями искусства трудятся специалисты из Рязани, Красноярска и Ижевска. На создание скульптур ушло 160 тонн льда. Его привезли в Петербург из Архангельской области.

Среди работ будут лабиринты, домик из Простоквашино, горки. Из чисто петербургского создадут коммунальную квартиру и ретротрамвай, а также Сергея Шнурова. Лидер "Ленинграда" будет стоять на остановке ретротрамвая с коробкой лабутенов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Чтобы спасти хрупкие работы от теплого декабря, их поместят в специальный шатер. Внутри палатки будут поддерживать постоянную минусовую температуру. А создавать сказочную атмосферу будет разноцветная подсветка.

А сам музыкант сегодня объявил о работе над новым роликом на песню. Шнуров предложил всем россиянам сняться в клипе. Съемки будут проходить в Ярославле, Ставрополе, Хабаровске, Красноярске, Волгограде, Барнауле, Москве.

Видео: Youtube / Bazelevs