Ледокол "Невская застава" спас из плена в Онежском озере 110 судов

В Петербург вернулся городской ледокол "Невская застава". Корабль несколько дней спасал мирные суда, застрявшие во льдах Онежского озера.

Экипаж ледокола "Невская застава" отчитался о работе, проделанной в акватории Онежского озера. Ранее мы писали, что ледокол из Петербурга спасет суда, застрявшие в Онежском озере. Необычная операция продлилась с 9 мая до конца прошлой недели. За это время специализированный ледокол, принадлежащий комитету по природопользованию, освободил из ледяного плена не менее 110 кораблей. В их числе оказались баржи, сухогрузы, туристические теплоходы и грузовые параходы. Все эти суда не могли пройти Вытигорский канал, буквально забитый глыбами льда. Сюда их "надул" северный ветер, который в этом году был сильнее и продолжительнее обычного.

Мы формировали караваны по 1-4 судну, прокалывали глыбы и выводили суда в Онежское озеро», – рассказывает капитан ледокола "Невская застава" Виктор Горбачев.

Председатель комитета по природопользованию И. Григорьев выразил благодарность экипажу корабля.