Леденящее кровь видео из Астаны: Ребенок на велосипеде чудом избежал гибели под колесами сразу нескольких автомобилей

Юный велосипедист выехал на оживленную трассу на "красный" сигнал светофора. Только чудо и внимательность водителей помогли избежать трагедии.

Этот дорожный инцидент, который чудом не закончился трагически, произошел накануне, 22 мая, вечером в Астане в Казахстане.

Опубликованное видео попало в объектив автомобиля очевидца дорожного происшествия. На представленных кадрах ребенок на велосипеде подъезжает к оживленной дороге в тот момент, когда для него загорается красный сигнал светофора. Но велосипедист не прекращает движение и движется наперерез транспорту.

Автомобили сигналят водителю двухколесного транспорта и страраются избежать столкновения. Только благодаря хорошей реакции водителей и их внимательности удалось избежать трагедии.

Видео: Youtube/auto registrator