Алексей Леонков: заявлять об успехе испытаний лазерного оружия США нет смысла

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, успешные испытания американскими военными лазерного оружия в Персидском заливе с показательным уничтожением беспилотника - демонстрация для "непосвященной публики".

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал успешные испытания американскими военными лазерного оружия в Персидском заливе.



По словам эксперта, лазерная установка США испытывалась в идеальных условиях залива - безветренную и безоблачную погоду, поэтому говорить об успехе не имеет смысла.



Недавно американские ВМС сообщили об успешных испытаниях в Персидском заливе лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System). Американцы назвали оружие универсальным, заявив, что оно поражает цель в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет и ветер не может на него повлиять.



По словам специалиста, от лазерного оружия может защитить распыление газов, следовательно помехой для успешного выстрела может послужить облачность. Также Алексей Леонков отмечает, что к проведенным испытаниям осталось много вопросов.



В свою очередь, капитан корабля на котором установили LaWS, Кристофер Уэллс, отметил, что лазерная установка - это широкопрофильная система вооружения, стреляющая беззвучно и незаметно.



Стоит сказать, что цена такой установки примерно 40 миллионов долларов. Она работает на электричестве от собственного генератора, обслуживают систему три человека.



По словам Алексея Леонкова, лазерное оружие не эффективно, так как нет способа его быстрой подзарядки или аккумуляции запасов энергии. Также эксперта смущает заявленная дальность выстрела - десятки километров, ведь при больших расстояниях пучок света рассеивается.



Специалист заключает, что установка не будет эффективна против большого количества дронов.



Фото: ВКонтакте/USA vs RASHA\\WikiLeaks//