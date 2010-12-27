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Лавров и Тиллерсон обсудили усиление борьбы с боевиками в Сирии
Вчера, 23:45
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Sheker
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Лавров и Тиллерсон обсудили усиление борьбы с боевиками в Сирии

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Лавров призвал США больше не допускать провокаций в отношении армии Сирии

     Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время диалога с госсекретарем США обсудил кризис, развернувшийся на территории Сирии. По словам МИД РФ, они обсудили урегулирование кризиса в арабской республике, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс.

Сергей Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск. Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ. Кроме того, Лавров и Тиллерсон договорились, что будут продолжать контактировать по дальнейшим вопросам, стоящим на повестке дня.       

 

 

 

 

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Instagram: avrov.mid

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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