Лариса Гузеева посетовала, что у нее нет денег на хорошее платье

Перед эфиром передачи "Давай поженимся" во время настройки аппаратуры Лариса Гузеева была в превосходном настроении

На официальной страничке программы "Давай поженимся" в Instagram появилось забавное видео, которое подняло настроение всем поклонникам Ларисы Гузеевой.

Во время настройки аппаратуры в студии, где снимается программа "Давай поженимся", телеведущая кривлялась и смеялась, передразнивая свою коллегу Розу Сябитову. А на вопрос Розы: "А твой костюмчик?", Лариса посетовала, что у нее нет денег на такой наряд. Все, кто находился в студии, судя по реакциям, отнеслись очень положительно к такому настроению одной из ведущих.

В комментариях под видео, кто-то очень негативно отнесся к "выходке" Гузеевой. Но большинство восхитились поведением и настроением Ларисы. "Прикольная", "замечательная", "секси", "обожаем тебя" - это только несколько комплиментов, которые прозвучали в адрес Ларисы Гузеевой под видео.

Видео: Instagram/_davay_pozhenimsya_