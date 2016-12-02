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Лампы качаются: появилось видео последствий землетрясения в Италии

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Социальные сети Италии заполнены видеоотчетами о последствиях землетрясения, которое случилось несколько часов назад.

Итальянские СМИ сообщают о землетрясении средней силы в центральном районе страны. Подземные толчки начались два часа назад и быстро стихли. По данным сейсмологов, речь идет о "terramoto" магнитудой максимум в 5.4 балла. Такое землетрясение вряд ли можно назвать разрушительным: итальянцев спасло то, что эпицентр ненастья находился на глубине в 10 километров под землей. В противном случае разрушений было бы не избежать: ведь в зону толчков попала даже столица южного государства. Именно римляне и стали главными поставщиками медийных сведений о последствиях землетрясения. Они один за другим стали загружать в Интернет видео "страшных толчков". Как правило, в кадр попадали шатающиеся люстры. Но даже небольшие перемещения светильников серьезно перепугали итальянцев. Многие из них не выходят из домов и боятся повторения сейсмической активности. Ранее мы писали, что камера видеонаблюдения сняла сильное землетрясение в Индии.

 

 

Видео: Instagram

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Категории: Мировые новости

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