Смотрим "Ла-Ла Ленд": танцуем, мечтаем и поем

Новый фильм о том, куда приводят мечты. Райан Гослинг играет джаз, а Эмма Уотсон танцует в "Ла-Ла Ленде". Смотрим онлайн.

В основе сюжета фильма "Ла-Ла Ленд" история Мии и Себастьяна. Девушка грезит о кино, мечтает стать знаменитой актрисой, но пока она всего лишь подает кофе звездам и вечно бегает на прослушивания, которые оказываются провальными. Себастьян обожает музыку, он играет джаз и веселит гостей вечеринок, и, конечно, мечтает о большем. Ему хочется не просто выступать в клубах, а управлять одним из таких заведений. Совершенно случайно эти двое находят друг друга. Казалось бы, они идеальная пара. Однако вскоре Мия и Себастьян становятся успешными в своих областях, но вместе с успехом подступают и серьезные проблемы. Смогут ли они сохранить свои отношения или слава погубит любовь, узнаем в картине "Ла-Ла Ленд". Премьера в России – 12 января. Смотреть будем в кино или онлайн.

Любопытно, что в мировой прокат картина вышла еще 31 августа 2016 года. Она уже успела покорить киноманов из разных стран. На кинопоиске "Ла-Ла Ленд" оценили на 8, 7. А сборы составили свыше 90 млн. долларов.

Забавно, что роль Мии в фильме "Ла-Ла Ленд" могла достаться Эмме Уотсон. Но актриса отказалась ради съемок в картине "Красавица и чудовище". А вот Райан Гослинг роли чудовища в этой же ленте предпочел "Ла-Ла Ленд". Кстати, актер специально для фильма брал уроки игры на фортепиано. Гослинг в своих сценах сам исполняет музыкальные композиции. Насколько хорошо актер выучился джазу, увидим в картине "Ла-Ла Ленд", которую будем смотреть онлайн или в кино.

Интересно, что "Ла-Ла Ленд" был отснят всего за 8 недель в 2015 году. Быть может, этот факт и стал причиной нескольких киноляпов. Так в одной из начальных сцен, в квартире у Себастьяна, часы произносят 10.30, но показывают 09.50. Либо время идет назад, либо создатели недоглядели.

А еще, судя по ляпам в "Ла-Ла Ленд", американцы праздную Рождество больше месяца. В первых кадрах звучит песня "Jingle Bells", а в интерьере присутствую рождественские украшения, хотя телефон Мии показывает 25 января. Увидеть киноляпы собственными глазами можно уже сейчас. "Ла-Ла Ленд" смотрим онлайн или идем в кино .

Занимательно, что "Ла-Ла Ленд" - это прозвище Лос-Анджелеса. Хотя данное выражение идиоматично, поэтому имеет еще одно значение: "Уход от жестокой реальности в страну грез и фантазий". Слоган картины: "Бесстрашным мечтателям посвящается…". Если вы относите себя именно к таким, тогда спешите смотреть онлайн "Ла-Ла Ленд". Или сходите на выходных в кино, не пожалеете. "Ла-Ла Ленд" показывают с 12 января.

А для тех, кто может назвать себя киноманом, на этой неделе стартуют "Ла-Ла Ленд", "Закон ночи", "Не стучи дважды", "Почему он?" и "2+1". Все премьеры будем смотреть в кино с 12 января или онлайн. Не пропустите!

Видео: трейлер "Ла-Ла Ленд"