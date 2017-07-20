Утренний пожар в высотке на Мосоквском тушили 15 спасателей

Утром в четверг огонь охватил квартиру на последнем этаже высотного дома на Московском проспекте. На место ЧП выезжали три пожарных отряда.

В четверг, 20 июля, утром в квартире дома 207 на Московском проспекте произошло возгорание в однокомнатной квартире на верхнем этаже. В 08.03 об инциденте сообщили в МЧС. Пожарные сразу же отправились на место ЧП в Московский район.

Уже на месте стало понятно, что огонь охватил кухню квартиры. В результате возгорания пострадал всего один квадратный метр обстановки. Потушить пожар удалось уже в 08.25.

Информации о пострадавших не было. Эвакуация жителей дома также не производилась. На месте работали 15 специалистов на трех пожарных автомобилях.

В выходные Piter.tv передавал, что из горящей квартиры на Бабушкина эвакуировали жителя.