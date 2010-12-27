Кутепов и Кержаков вручили детям билеты на Кубок Конфедераций

2 июня 2017 года на территории Центра содействия семейному воспитанию № 4 Выборгского района Санкт-Петербурга состоялось награждение победителей 10-го юбилейного международного турнира по мини-футболу для воспитанников детских домов и школ-интернатов. В турнире приняли участие футболисты из 12 команд, собранных из разных городов России, а также Латвии, Белоруссии, Донецка. Организатор турнира - АНО СК "Виктория-Питер".

Юные футболисты во главе с тренером команды Сергеем Веретешкиным получили билеты на Кубок Конфедераций - восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В церемонии награждения приняли участие Андрей Кутепов, Член Совета Федерации ФС РФ от Санкт-Петербурга, Председатель Временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года, Александр Кержаков, учредитель благотворительного фонда « Звезды детям », Игорь Жандаров, директор АНО Спортивного клуба « Виктория-Питер ».

Андрей Кутепов поблагодарил организаторов турнира и особо отметил заслуги тренера: «Хорошая игра и хорошая команда — это в большей степени заслуга тренера».

Парламентарий пожелал юным футболистам успехов, посоветовал не оставлять занятия спортом, поддерживать здоровый образ жизни и стремиться к победам.

Обращаясь к журналистам, сенатор сказал: «Мы поддерживаем всех, кто в отдельных учебных заведениях и в городе в целом создает благоприятную среду и условия для формированию у детей мотивации к занятиям спортом и, соответственно, к здоровому образу жизни».