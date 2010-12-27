Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Кушелевскому хлебозаводу в Петербурге присвоили статус конструктивистского памятника
Сегодня, 12:24
0
Shdaria
138

Кушелевскому хлебозаводу в Петербурге присвоили статус конструктивистского памятника

0
 
 

В Петербурге Кушелевский хлебозавод стал конструктивистским памятником.

 Кушелевский хлебозавод в Петербурге приобрел новый статус конструктивистского памятника . Такое решение было принято 25 мая в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Завод был построен в 1932-1933 годах. Согласно концепции Г. П. Марсакова, основанной на теории машин, структура здания не только вытекает из технологии, но и образует с ней единое целое. При этом он считал универсальным принцип построения круглых форм, предлагая распространить его на промышленные сооружения, общественные здания и даже градостроительные образования. Все технологическое оборудование было спроектировано на кольцевых конвеерах, с помощью чего ручной труд не требовался вообще. 

Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда хлебозавод продолжал свою работу. 

Стоит отметить, что в 2016 году комитет по охране памятников объявил пять тендеров на экспертизы стоимостью в 25 млн рублей. Проведение данной операции нужно, чтобы придать зданиям статус памятников и зафиксировать наиболее стоящие особенности и детали в качестве предмета охраны. Существенную часть списка кандидатов в памятники составили образцы конструктивизма 1930-х годов.

 

Фото: Архитектурный сайт Петербурга Citywalls

Теги: конструктивистский памятник , кушелевский хлебозавод , петербург , хлебозавд
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5