Курт Рассел рассказал шокирующую правду о встрече с НЛО

Курт Рассел рассказал о встрече с НЛО.

Курт Рассел поведал о встрече с НЛО в передаче «Би-би-си», в студии он появился с коллегой чтобы представить новую часть «Стражи Галактики». Во время беседы ведущий спросил, верят ли они в существование инопланетных существ. И Курт рассказал свою историю.

Встреча актера с НЛО произошла, когда он с сыном собирался полететь на частном самолете в гости. Когда они были на аэродроме, то увидели в небе яркие огни, выстроившиеся буквой V. Его сын спросил, что это может быть, и актер понял, что ничего подобного не видел и не может объяснить.

Позднее Курт увидел передачу, в которой говорили о «огнях Финикса». Тогда актер вспомнил, что видел тоже самое. Также Курс Рассел признался, что он часто видит в небе необычные летающие объекты.