Курсант петербургской военной академии обратился с просьбой к Шойгу не позволить ошибке сломать его жизнь

Петербургского курсанта обвиняют в содействии терроризму. Но сам молодой человек утверждает, что ничего подобного делать не собирался.

Курсанту петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 18-летнему Вадиму Осипову предъявлено обвинение в содействии терроризму, сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

«Обвинение предъявлено по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ, свою вину он не признает», — уточнил Черкасов.

В апреле курсанта Осипова задержали по подозрению в содействии террористической деятельности. Причиной подозрения послужил интерес молодого парня. Известно, что на досуге курсант начертил план казармы с пометками о том, как можно ее захватить. Кроме того, он скачал на свой телефон книгу, которая включена в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант поясняет, что он просто интересуется историей диверсий и захватывать казарму не собирался. От безысходности Вадим Осипов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с письмом, в котором указано, что с 2010 года готовил себя к службе родине и хотел защищать ее, если это потребуется.

«Уважаемый Сергей Кужугетович! Прошу вас дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать мою жизнь. Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», — заключил молодой человек.

Фото: © Фото пресс-службы Минобороны РФ