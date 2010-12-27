Курсанта Петербургской Военно-медицинской академии задержали с крупной партией наркотиков

В Петербурге задержан курсант военно-медицинской академии с крупной партией наркотиков растительного вещества.

В петербургской Военно-медицинской академии задержали студента 3 курса с крупной партией наркотиков.

Молодого человека задержали еще 30 мая за пределами территории Военно-медицинской академии. По предварительным данным, курсанта остановил патруль для проверки. В ходе процесса молодой человек вел себя подозрительно нервно, тогда его досмотрели. В результате досмотра у парня обнаружили 155 пакетиков с наркотическим веществом.

Как стало известно "Фонтанке" изъятый наркотик растительного происхождения отправлен на экспертизу. По ее результату решится вопрос о возбуждении уголовного дела дела по статье 228 (незаконное хранение наркотиков) УК РФ.