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Курсанта Петербургской Военно-медицинской академии задержали с крупной партией наркотиков
Сегодня, 12:52
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Shdaria
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Курсанта Петербургской Военно-медицинской академии задержали с крупной партией наркотиков

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В Петербурге задержан курсант военно-медицинской академии с крупной партией наркотиков растительного вещества.

 В петербургской Военно-медицинской академии задержали студента 3 курса с крупной партией наркотиков. 

Молодого человека задержали еще 30 мая за пределами территории Военно-медицинской академии. По предварительным данным, курсанта остановил патруль для проверки. В ходе процесса молодой человек вел себя подозрительно нервно, тогда его досмотрели. В результате досмотра у парня обнаружили 155 пакетиков с наркотическим веществом. 

Как стало известно "Фонтанке" изъятый наркотик растительного происхождения отправлен на экспертизу. По ее результату решится вопрос о возбуждении уголовного дела дела по статье 228 (незаконное хранение наркотиков) УК РФ.

Теги: военно-медицинская академия , крупная партия наркотиков , петербург , уголовное дело 228
Категории: Новости СПб Лента новостей

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