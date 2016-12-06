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В Колпино ограбили курсанта МЧС из Дагестана
Сегодня, 10:22
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TretyakovaS
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В Колпино ограбили курсанта МЧС из Дагестана

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В Колпино избили и ограбили курсанта МЧС. У кавказца отобрали 110 тысяч рублей и телефон. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», студент 4 курса института УГПС 21 июня в три часа ночи обратился в полицию с заявлением о грабеже. 23-летний уроженец Дагестана заявил, что накануне около 22:20 двое неизвестных преступников напали на него у дома 29/52 по улице Веры Слуцкой. Нападавшие ударили будущего пожарника в живот и отобрали кошелек, в котором лежали 110 тысяч рублей, и мобильный телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Курсант запомнил приметы лишь одного из преступников: азиатской внешности, разговаривал с акцентом, воротник куртки был поднят до глаз. Второго грабителя потерпевший не разглядел.

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Категории: Новости СПб

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