Видео из Кургана: Легковушка перевернула автобус с людьми

В сети появилось видео жуткой из Кургана, в которой пострадали 5 человек, а автобус чудом не взорвался

Жуткая авария произошла накануне, 10 мая, в Кургане на пересечении улиц Кузнецова и Карбышева.

Приблизительно в 13 часов водитель легковой иномарки "Форд Фьюжен" протаранил пассажирский автобус ПАЗ с людьми. По непроверенной информации, водителю иномарки стало плохо с сердцем во время движения, он потерял сознание и врезался в автобус. В результате столкновения ПАЗ перевернулся и встал на крышу.

Подъехавшим на место аварии спасателям удалось оперативно эвакуировать людей из салона, предотвратить взрыв газового оборудования, установленного в автобусе. В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель легкового автомобиля, кондуктор автобуса и три пассажира. Всем им незамедлительно оказана медицинская помощь.

В социальных сетях опубликованы фото и видео с места аварии.

Видео и фото: ВК, Типичный Курган