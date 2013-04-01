Теперь для похода по залам Кунсткамеры не нужен гид

Музей запустил мобильное приложение, благодаря которому каждый сможет узнать самые интересные подробности об экспонатах. Если слушать лекцию не интересно, можно сыграть в викторину и проверить свои знания.

Недавно Кунсткамера запустила интерактивное приложение для посетителей музея. Оно играет роль гида. Если вы находитесь в здании музея, то оно определит, где конкретно с точностью до 3 метров.



Кроме того, приложение расскажет и покажет самые интересные экспонаты. Аудиорассказы, текст, викторины – все для интересующихся музеем. Доступно в Google Play и App Store. При помощи приложения можно увидеть все объекты музея виртуально. Стоит отметить, что в октябре Кунсткамера запустила 3D тур, с помощью которого возможно попасть в любую точку музея, даже посмотреть изнутри Готторпский глобус. Об этом сообщает Фонтанка.



Видео: youtube, Андрей Нифёдов