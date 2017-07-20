Клип якутской исполнительницы стал международным хитом на YouTube

Безумный клип на песню "Чээкэ" якутской исполнительницы Куннэй взорвал YouTube.

На YouTube набирает популярность музыкальное видео "Чээкэ", снятое на песню якутской исполнительницы Куннэй. Мозговзрывной клип набрал за неделю более 40 000 просмотров и почти 1 500 лайков. При этом в числе авторов позитивных комментариев можно найти жителей Бразилии, США и нескольких стран бывшего СССР. Большинство зрителей находит ролик "прикольным и смешным", многие сравнивают его с легендарными клипами южнокорейского исполнителя PSY.

Главные герои клипа - сама Ульяна Сергучева (псевдоним - Куннэй) и крупный якутский мужчина с зелеными усами в черной кожаной куртке. Ярко одетые молодые люди с дерзким макияжем танцуют современные танцы на фоне урбанистических пейзажей: автострад, каменных мостов и заброшенных заводов. Время от времени в кадре появляется диджей, сидящий в непонятном бетонном сооружении. Текст песни записан на якутском языке, однако каналу Piter.TV удалось связаться с Куннэй и узнать больше о смысле песни.

"Идея песни 'Чээкэ' (в переводе - хороший, молодец, лайк) была придумана еще зимой, во время гастрольного тура по Якутии 'Hallaan rave' и претворена в жизнь весной в сотрудничестве с музыкантами Андреем Федоровым - Tetim, DJ Ashimi и Ponsash. Ранее я выпускала в похожем стиле новогоднюю песню 'Дьээбэ', и 'Чээкэ' стала второй песней-шуткой в моем репертуаре. По идее это не основной мой жанр, это больше шалость, которой я разбавила свое творчество моя музыка немножко другая, ее, как и этот трек, можно найти на айтюнс", - пояснила нам исполнительница.

Дословный перевод: "С этого момента ты будешь танцевать в ритме чээкэ. С этого момента твое сердце бьется в этой атмосфере. Зимой очень холодно, но чээкэ человеку всегла тепло, грейся с нами. Летом очень жарко, но рядом с чээкэ человеком всегда есть вода. Ныряй с нами".

Видео: ELLO, YouTube