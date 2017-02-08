Куда пойти в День Святого Валентина?

Петербург утопает в красно-розовом цвете, витрины магазинов украшены ангелами и сердечками, повсюду царит любовь и, конечно, это предвещает, пожалуй, самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. Но как провести с любимым человеком 14 февраля? Пойти в кино или остаться дома?

Не переживайте, ответ уже найден. Мы подготовили топ мероприятий в Северной столице, посвященных Дню Всех Влюбленных. Готовьтесь к тому, что придется выбирать.

Если вы предпочитаете активный отдых ресторану, то около 20:00 загляните в Парк им. Бабушкина. Светошоу, живая музыка и романтичная атмосфера не оставят вас и вашу вторую половинку равнодушными. Главное – оденьтесь потеплее.

Любите коньки? Тогда 14 февраля можно провести на льду в "Новой Голландии". Кроме того, в рамках проекта "Признайся в любви" с 11:00 вы сможете поздравить со сцены своего любимого человека. Но имейте в виду, что все будет транслироваться на большом экране. А вечером вас ждет увлекательная "беззвучная дискотека". Конечно, музыка будет, но только у вас в ушах, ведь наслаждаться сетами диджея вы будете через беспроводные наушники.

Кроме того, около станции метро "Гостиный двор" свою работу начнет Амур. Каждый желающий сможет зарегистрировать свою любовь. Объяснитесь друг другу в чувствах, скажите слова клятвы и получите свидетельство вечной любви. Пункт регистрации начнет свою работу в 17:00 на Думской. Не пропустите.

Впрочем, если вас не радует перспектива провести День Всех Влюбленных на улице, то Ботанический сад рад пригласить вас в тропический рай. Свече, цветы и романтическая музыка – что еще нужно для счастья?

Конечно, если вы слегка замерзли, регистрируя вечную любовь, то согреться можно на крыше Лофт Проекта Этажи, где вас ждут горячий глинтвейн, выставка милых котиков и ярмарки для влюбленных. Идем любоваться на Петербург с высоты птичьего полета 14 февраля с 09:00.

А для тех, кто любит целоваться, ресторан "Две Палочки" подготовил особенный подарок. На Невском, 47 у каждой пары будет возможность установить мировой рекорд и побороться за главный приз –путешествие в Берлин и годовой абонемент в "Две Палочки". Суть задания проста – главное целоваться и как можно дольше, не размыкая губ, разумеется. Правда задача усложняется тем, что нельзя также садиться или ложиться. Готовьтесь.

Хотя, если вы и вправду не прочь испытать себя и узнать друг друга с иной стороны, то 14 февраля вас ждут разнообразные квесты для двоих. Как минимум, по 10 адресам в центре города. Инопланетяне, психушка, подземка, вампиры, детективные истории – каждый сможет найти занятие по душе.

Что может быть романтичнее, чем вдвоем смотреть на звезды? Петербургский планетарий приглашает на особую программу ко Дню Святого Валентина. Космическое путешествие обещает быть запоминающимся.

Однако, если вам больше по душе "Великий Гэтсби" вместе с "Мальчишником", то MazaPark вас приятно удивит. В 20:00 14 февраля добро пожаловать в шикарную атмосферу с кабаре-шоу на вечеринку "Любовь в Вегасе". Несомненно, кто-то предстоящей ночью сорвет джекпот.

Для тех, кто любит кино и книги, библиотеки города подготовили для вас изумительные подарки. "Вечное сияние чистого разума" в 18:00 в ЦБ им. Лермонтова, кинлекторий "Анри Картье-Брессон: Просто любовь" в библиотеке им. Тимирязева и в 19:00 разговорный клуб "Love, actually" в Центре Британской Книги.

Конечно, никто не отменял разнообразные концерты и шоу-программы. Практически во всех ресторанах города для влюбленных подготовили сюрприз. Так в рестобаре CHOKER будет романтический кинопоказ, таймкафе FD приглашает на соревнования по настолкам, а в ресторане "Гирлянда Стейк шоп и шоу" можно будет поужинать под звуки испанских мелодий на гитаре.

Видео: вконтакте, Торговый комплекс "Центральный"