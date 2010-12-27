Кубок по велоспорту ограничит движение в Петербурге

Три воскресенья будет ограничено движение по Левашовскому шоссе. На участке дороги будут проводить Кубок Санкт-Петербурга по велоспорту.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что в Петербурге будет ограничено движение. На этот раз с проблемами автомобилисты столкнуться на Левашовском шоссе. Тут будут проводить Кубка Санкт-Петербурга по велоспорту.

Как уточняют в КРТИ, участок шоссе ограничат в три воскресенья: 14 мая, 4 июня и 25 июня. В ближайшее воскресенье закроют шоссе с 10.00 до 17.00, также ограничат и в первый выходной июня. 25 июня дорога будет недоступна с 10.00 до 15.00. Ограничения коснуться участка от въезд к садоводству "Ветеран" (2,5 километр) до подъезда к дому 20 корпус 1 на Левашовском шоссе (7,5 километр).