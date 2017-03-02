Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок Конфедераций 2017. Купить билеты на матчи можно было с ноябре прошлого года. Сейчас они продаются в порядке живой очереди.

Кубок Конфедераций 2017

Восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА пройдет в четырех городах России. Футболистов примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Игры начнутся с 17 июня и продлятся до 2 июля. Для российских сталионов это будет репетиционный турнир перед масштабным чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году.

В этом году в Кубке конфедераций примут чемпиона мира, чемпионы турниров конфедераций, чемпионы континентальных чемпионатов и команды страны-хозяйки. В этом году соберутся Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия, Камерун и Россия.

Купить билеты на Кубок Конфедераций

Приобрести билеты можно на официальном сайте ФИФА. Для этого нужно пройти несколько этапов. И для начала зарегистрироваться на сайте, указав электронную почту, страну проживания и пол. Затем уже можно приступать к подаче заявки на билеты.

Для начала придется подтвердить старну проживания. То есть просто выбрать, что вы резидент России (или другой страны) и гражданин РФ. Это важно, так как для резидентов из страны-хозяйки чемпионата доступна самая дешевая категория билетов – 4.

Далее придется прочитать условия и положения. В том числе использование билетов, продажу билетов и правила поведения. Нельзя будет продолжить, пока вы не прочтете все данные. Хотя можно схитрить и просто протянуть ползунок мышкой – это тоже засчитывается за прочтение.

После этого вы переходите непосредственно к выбору билетов. Выбираете интересующий вас матч. Затем можно увидеть, что билеты ранжируются по категориям. У них разные цены. Схему стадиона и размещения на нем категорий можно посмотреть при дополнительном щелчке. Определившись с предполагаемыми местами и матчем переходите к вводу персональных данных.

Вы вводите свой адрес и телефон, куда вам доставят билеты. Позже уже можно вписать имя вашего «гостя». Это нужно, если вы купили больше, чем один билет. Далее идет оплата.

Фарцовщики билетов

На некоторый сайтах в объявлениями уже появились предложения с перепродажей билетов на Кубок Конфедераций. В основном продавцы пишут, что идут сами и просто продают соседние места. Цены на билеты, конечно, завышены. Однако, их владельцы уже прошли долгий путь регистрации.

Фото: скриншоты сайта ФИФА и Avito, Instagram / d_ferz

Видео: Piter.tv