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Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

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С 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок Конфедераций 2017. Купить билеты на матчи можно было с ноябре прошлого года. Сейчас они продаются в порядке живой очереди.

Кубок Конфедераций 2017

 

Восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА пройдет в четырех городах России. Футболистов примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Игры начнутся с 17 июня и продлятся до 2 июля. Для российских сталионов это будет репетиционный турнир перед масштабным чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году.
В этом году в Кубке конфедераций примут чемпиона мира, чемпионы турниров конфедераций, чемпионы континентальных чемпионатов и команды страны-хозяйки. В этом году соберутся Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия, Камерун и Россия.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017? Санкт-Петербург-Арена 

Купить билеты на Кубок Конфедераций

 

Приобрести билеты можно на официальном сайте ФИФА. Для этого нужно пройти несколько этапов. И для начала зарегистрироваться на сайте, указав электронную почту, страну проживания и пол. Затем уже можно приступать к подаче заявки на билеты.
Для начала придется подтвердить старну проживания. То есть просто выбрать, что вы резидент России (или другой страны) и гражданин РФ. Это важно, так как для резидентов из страны-хозяйки чемпионата доступна самая дешевая категория билетов – 4.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

Далее придется прочитать условия и положения. В том числе использование билетов, продажу билетов и правила поведения. Нельзя будет продолжить, пока вы не прочтете все данные. Хотя можно схитрить и просто протянуть ползунок мышкой – это тоже засчитывается за прочтение.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

После этого вы переходите непосредственно к выбору билетов. Выбираете интересующий вас матч. Затем можно увидеть, что билеты ранжируются по категориям. У них разные цены. Схему стадиона и размещения на нем категорий можно посмотреть при дополнительном щелчке. Определившись с предполагаемыми местами и матчем переходите к вводу персональных данных.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

Вы вводите свой адрес и телефон, куда вам доставят билеты. Позже уже можно вписать имя вашего «гостя». Это нужно, если вы купили больше, чем один билет. Далее идет оплата.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

 

Фарцовщики билетов

 

На некоторый сайтах в объявлениями уже появились предложения с перепродажей билетов на Кубок Конфедераций. В основном продавцы пишут, что идут сами и просто продают соседние места. Цены на билеты, конечно, завышены. Однако, их владельцы уже прошли долгий путь регистрации.

Как купить билеты на Кубок Конфедераций 2017?

Фото: скриншоты сайта ФИФА и Avito, Instagram / d_ferz

Видео: Piter.tv

Теги: зенит-арена , кубок конфедерации , кубок конфедераций как купить билет , санкт-петербург-арена , фифа , чемпионат мира по футболу
Категории: Спорт

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