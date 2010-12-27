Ксения Бородина страдает гипотонией

Российская телеведущая рассказала поклонникам о своем заболевании

Телеведущая Ксения Бородина призналась на своей странице в социальной сети Instagram в том, что страдает гипотонией (заболевание, которое характеризуется повышенным кровяным давлением).

Гипотению Ксении врачи диагностировали ещё в юности. Проблемы со здоровьем вынуждают девушку отказывать себе в некоторых радостях.

«Кофе, мой любимый кофе, но вот как выпью, так мне плохо от него. Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень. Особенно Раф. Мммм.... Самый вкусный, но плохо мне от него, давление, оно и так низкое у меня, так тут совсем. Как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть», - пишет Ксения Бородина.

Телеведущая рассказала, что во время второй беременности она пила кофе «литрами», только без или на соевом молоке.

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Instagram: borodylia